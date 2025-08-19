ドラマプレミア23「レプリカ 元妻の復讐」（毎週月曜 よる11時06分 放送）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。主演トリンドル玲奈！脅迫犯との対決…ターゲットは幼い頃から自分を虐め続け、愛する夫を略奪した女！整形手術で顔を変え名前を捨て、別人になりすまして危険な罠を張る！【動画】「あーあせっかくブスのお下がりもらってやったのに…」夫に失望した妻はIT企業のCEOと出会い…第7話すみれ(トリンドル玲奈)