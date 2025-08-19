岐阜市は、中央卸売市場の停電を引き起こしたトラックの衝突事故の再発を防ぐため、手前に鉄骨のゲートを設置することを決めました。 【写真を見る】岐阜市中央卸売市場で“停電”起きた衝突事故 鉄骨のゲート設置へ 再発防止の工事費 約2700万円 岐阜市中央卸売市場では、先月25日、荷台の扉を開けたまま走っていた大型トラックが高架に衝突し、高圧電線などが切れて停電が約1週間続きました。この問題を受けて岐阜