橋本環奈主演のホラー映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』より、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来らキャスト陣が遊園地で撮影に臨んだ様子を伝える現場レポートとメイキングカットが解禁された。【写真】青春感たまらん『カラダ探し THE LAST NIGHT』メイキングカット『カラダ探し』シリーズ最新作となる本作は、学校を飛び出し、真夜中の遊園地を舞台に、さらにスケールアップした「カラダ探し」が繰り広げられることでも注目を