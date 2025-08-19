timeleszの佐藤勝利が、25日発売の『スカパー！TVガイドプレミアム9月号』の表紙＆スペシャルインタビューに登場する。【写真】ととのったすっきり笑顔？キュートな佐藤勝利＆松島聡同誌では、9月4日に開幕する『ブロードウェイ・バウンド』で主人公のユージンを演じる佐藤が、作品への思いから舞台の魅力まで、たっぷりと語っている。また、劇場だけではなく、自宅でもその魅力を体感できる注目の舞台作品も紹介する。さら