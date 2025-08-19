お笑いコンビ・ますだおかだの増田英彦が１９日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」にゲスト出演した。ますだおかだは松竹芸能の所属だが、増田は「子供のころから吉本を見て育って」と明かした。これに対しパーソナリティーを務めるパンサーの向井慧が「なぜ松竹だったんですか？」と聞くと「大学の時に松竹芸能の方にスカウトしていただいた縁」と明かした。続けて「僕は吉本さんに入りたかったんですけど、相方が