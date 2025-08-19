アップコンが大幅反発している。１８日の取引終了後、９月３０日を基準日として１株を３株に株式分割すると発表したことが好感されている。投資単位を引き下げることで株式の流動性を高め、投資家層の拡大を図ることが目的としている。 出所：MINKABU PRESS