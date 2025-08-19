19日（火）は、北日本と沖縄では大雨による土砂災害などに警戒してください。東日本と西日本では激しい夕立がありそうです。【19日（火）の天気】前線を伴う低気圧が北海道を通過中です。北海道は夕方にかけて、日本海側やオホーツク海側を中心に大雨が続くでしょう。すでに地盤がゆるんでいる日本海側南部では、土砂災害に厳重に警戒してください。東北北部も次第に激しい雨が降る見込みです。一方、沖縄には熱帯低気圧が接近して