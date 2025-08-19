■MLBロッキーズ4×−3ドジャース（日本時間19日、クアーズ・フィールド）ドジャースの山本由伸（27）がロッキーズ戦に先発し、7回103球を投げ、被安打4、被本塁打1、奪三振6、四死球2と勝ち負けつかず。27歳初登板を白星で飾ることはできなかった。大谷翔平（31）は第2打席に中前適時打を放つなど2安打も、ド軍は最下位を相手にサヨナラ負けを喫し、連勝が3でストップした。先発の山本由伸は17日に誕生日を迎え、27歳初登板。前