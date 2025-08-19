人気キャラクターぬいぐるみ「Ｌａｂｕｂｕ」の偽物が、子どもの安全を脅かすとして警告が発せられた。米ＣＢＳニュースによると、現地時間１９日、米国消費者製品安全委員会（ＣＰＳＣ）は、「偽の『ラブブ』ぬいぐるみが幼児に窒息や死亡のリスクを引き起こす可能性がある」として緊急の安全警告を発表した。偽物はぬいぐるみだけでなく、小さなキーホルダー型でも販売されており、子どもが口に入れると気道をふさぐ危険があると