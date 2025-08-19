◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝関東第一―日大三（１９日・甲子園）日大三（西東京）の２年生４番・田中諒内野手（２年）が５回２死、高めの変化球を強振。左方向に飛んだ大きな打球は、左翼手が一歩も動かない特大の一発となった。今大会９号のアーチとなった。第１試合の山梨学院−京都国際では山梨学院の４番・横山悠捕手（３年）が、１点ビハインドの２回、左越えへ同点ソロ。今大会第８号の本