オーケーは9月以降、兵庫県に4店舗をオープンする。9月18日に関西3店目となる「オーケー南武庫之荘店」（尼崎市）、10月9日に「同・北伊丹店」（伊丹市）を開店。その後も年内に垂水小束山店、新在家店（いずれも神戸市）を開く予定。新在家店は商業施設、サザンモールセカンドストリートへの出店となる。また、来年は大阪府へ8店舗を計画しており、すでに大阪市（城東区）、大東市、豊中市などへ大店立地法に基づく新設申請を行っ