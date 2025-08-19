◆第２０回キーンランドＣ・Ｇ３（８月２４日、札幌競馬場）＝８月１９日、函館競馬場カルロヴェローチェ（セン５歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）は中２週続きでの転戦。しかも、福島の安達太良Ｓを勝った後、栗東で調整したアイビスＳＤで４着となり、そのまま函館へ移動してきた。「体重は大丈夫。いい精神状態できている。今週、びっしりとやればちょうどいいと思う」と北村助手。１７日のＷコースでは気性面に課題が