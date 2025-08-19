【その他の画像・動画等を元記事で観る】 8月26日19時57分より、NHK『うたコン』が放送。この日は「ふるさとを想う歌」をテーマに、全国津々浦々の懐かしい情景が浮かぶ名曲を紹介。また、9月29日放送開始の連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌「笑ったり転んだり」を、人気デュオ、ハンバートハンバートが初披露する。 ■石川さゆり、三山ひろし、井上芳雄、森高千里が「ふるさとを想う歌」を熱唱 ふるさと