横浜ＦＭは１９日、横須賀市内で町田戦（２３日・日産ス）に向けて全体練習を行った。公開された冒頭の練習ではランニングやボールを使ったミニゲームが行われ、その後は非公開で調整した。前節の清水戦は３―１で勝利し、残留圏内の１７位湘南に勝ち点１差に迫った。カタールリーグへの移籍が濃厚で退団する見通しのＦＷヤンマテウスも冒頭のランニングのみ行い、その後はクラブハウスへ下がった。