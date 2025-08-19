¢£¡ØSUMMER SONIC 2025¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥¯¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ø¥¢¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¡¿ÃãÈ±¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë①～② NiziU¸ø¼°Instagram¤Ç¡¢RIKU¡Ê¥ê¥¯¡Ë¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ø¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ 8·î16Æü¡¢17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØSUMMER SONIC 2025¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¥µ¥Þ¥½¥Ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌî³°¤Ç¥Ôー¥¹¤·¤¿¤ê¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤¿¤ê¡¢¶À±Û¤·¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼«»£