¡ØSPA! ¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ Å·Ìî¤Á¤è¡Ö¤¿¤À¤¿¤À´°àú¤Ê¿§µ¤¡×¡Ù¡ÊÈ¯ÇäÃæ¡Ë¤è¤ê¡¢»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡ØSPA! ¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ Å·Ìî¤Á¤è¡Ö¤¿¤À¤¿¤À´°àú¤Ê¿§µ¤¡×¡Ù ¡ØSPA! ¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ Å·Ìî¤Á¤è¡Ö¤¿¤À¤¿¤À´°àú¤Ê¿§µ¤¡×¡Ù Å·Ìî¤Á¤è¤Ï¡¢1994Ç¯Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈDVD¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¥»¥«¥ó¥ÉDVD¡Ø¤Á¤è¤Î¤æ¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ¡£ºÇ¿·¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê@el_mundo_mar_sol_nail¡Ë¤äX¡Ê@el_mu