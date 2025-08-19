女優の田中麗奈（45歳）が、8月18日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。映画のプロモーション中に目撃したという、俳優・竹野内豊（54歳）の“おちゃめな一面”について語った。映画「雪風 YUKIKAZE」の初日舞台挨拶に登壇した竹野内豊、玉木宏、田中麗奈の3人が、番組のインタビューに対応。田中は竹野内の“おちゃめな一面”を目撃したそうで、「私もキャンペーンでご一緒させていただいてて。『小学校4年