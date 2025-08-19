熊本市交通局の運営について審議する有識者会議が開かれ、委員からは熊本市電（路面電車）の安全運行に関する注文が相次ぎました。 【写真を見る】「『言いにくい雰囲気』あるのでは」熊本市交通局に有識者が問う相次ぐ“安全運行”への注文 井芹和哉 交通事業管理者「責任を痛感しているところ。誠に申し訳ございませんでした」 交通局トップのお詫びから始まった8月19日の有識者会議には、大学教授など4人の委員が出席しま