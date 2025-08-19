18日夜、菊陽町で信号停止していた乗用車に軽トラックが追突しました。この事故で軽トラックの男性が死亡しました。 事故があったのは菊陽町原水の県道です。警察によりますと18日午後8時前、信号停止していた乗用車に軽トラックが後ろから追突しました。軽トラックを運転していた合志市福原の無職・坂田春幸さん(76)は、事故の直後は意識があったものの消防が到着した時には意識不明の状態となりました。 坂田さんはその後