ウェンディーズ･ファーストキッチンは、期間限定メニュー「ビッグフィッシュバーガー」(税込470円)を8月19日から16店舗限定で販売している。フレンチフライポテトSとドリンクが付く「GOOD PRICE SET」(税込600円)にも、16店舗･期間限定でラインアップされる。〈「ビッグフィッシュバーガー」概要〉ウェンディーズで7年ぶりとなる魚介系バーガー「ビッグフィッシュバーガー」は、見た目にもインパクトのある100gポーションを使った