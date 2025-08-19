俳優の中村倫也（38）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。16年来の師弟関係だという大物俳優について語った。この日は俳優の堤真一とそろって登場。師弟コンビだと言われると、堤は「師弟っていうのは、今やってる舞台でも、先輩後輩の役者のお話の舞台やってて」と説明。さらに「倫也が本当に若い頃に一緒に舞台やってる」と告白した。中村は「僕が22ぐらいの時にご一緒させてもらっ