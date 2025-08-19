AIが私たちの生活に欠かせない存在になってきているが、AIは労働市場の救世主となるのか、それとも破壊者となるのか。スタンフォード大学の最新調査から見える日本社会が取るべき行動変革とは。【映像】どのくらいの時間短縮が可能？（業務ごとの具体例）スタンフォード大学などが行ったアメリカの労働者への調査によると、職場でAIを利用した経験のある割合は2024年12月時点では30.1％だったが、わずか数カ月後の2025年3〜4月