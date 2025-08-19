メ～テレ（名古屋テレビ） カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件をめぐり、現地当局に拘束されている日本人29人を移送するため愛知県警の捜査員が現地に向かいました。 愛知県警などの捜査員およそ80人は午前11時ごろ中部空港を出発しカンボジアに向かいました。 捜査関係者によりますと愛知県内の男性（21）から県警に寄せられた特殊詐欺に関する情報をもとに、カンボジア当局がその拠点を摘発し、日本人の男女29人