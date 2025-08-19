全国高校野球選手権大会第１３日の１９日、第２試合に臨んだ関東一（東東京）のアルプス席では、９番の中浜一葵（かずき）捕手の父・義彰さん（４８）が、メガホンを手に息子に熱い視線を送っていた。神戸市で生まれ育った一葵選手は、友人の誘いで小学４年から野球を始めた。義彰さんは「ストレスなく野球に打ち込んでほしい」と、練習場や県外での試合の送り迎えをし、自宅ではバッティング練習の補助をして支えてきた。一