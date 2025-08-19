18日、東京・世田谷区の東名高速上りで3台の車が絡む事故がありました。事故の瞬間をドライブレコーダーが捉えていました。【写真を見る】ドラレコが捉えた“追突の瞬間”東名高速で3台絡む事故追突したスポーツカーはフロント部分大破…6人全員が病院搬送も命に別状なし東京・世田谷区高速道路の渋滞で速度を落とした次の瞬間、猛スピードの白のスポーツカーに追突されました。スポーツカーは前の部分が大破し、白い煙が