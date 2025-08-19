英俳優テレンス・スタンプさんが死去した。８７歳。１９７８年の映画「スーパーマン」および１９８０年の続編「スーパーマンＩＩ冒険篇」で悪役ゾッド将軍を演じたことで広く知られるスタンプは、１７日の朝に息を引き取ったと遺族が発表した。 【写真】「スーパーマン」の悪役で知られた在りし日のテレンス・スタンプさん 遺族は声明で「彼は俳優としても作家としても素晴らしい作品