パレスチナ自治区ガザでの戦闘をめぐり、AP通信はイスラム組織ハマスが仲介国が提示した停戦案に同意したなどと報じました。内容の詳細は明らかではありませんが、複数メディアは▼戦闘を60日間停止、▼その間にハマスが生存している人質の半数を解放すると伝えています。今後は戦闘終結の条件に、ハマスの非武装化やガザの非軍事化などを掲げているイスラエル側の出方が焦点です。