¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¤Î¹âÌÚ¿¸ºÈ¤¬10Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥¿¥¤¥Þ¥ó¿¹ËÜ¡Ú¥È¥ó¥Ä¥«¥¿¥ó¿¹ËÜ¡Û¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¾®Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¿Á´ðÇî¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¡¦¹âÌÚ¿¸ºÈ¡û¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¹âÌÚ¤Î¹â¹»»þÂå¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°Å¤«¤Ã¤¿¡×¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°Å¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤ª¾Ð¤¤¹¥¤­¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹â¹»¤â°ì¿Í¤âÍ§Ã£¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡Ö¿Í