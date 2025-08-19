日本企業DMMがオーナーであるベルギー1部リーグのシント＝トロイデンには、GK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、DF畑大雅、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、MF松澤海斗、FW後藤啓介の日本人7人が所属している。『DAZN』のやべっちスタジアムが、そのシント＝トロイデンの内側に迫る映像を公開していた。この夏のシーズンオフに来日して、東京、箱根、京都、大阪を訪れたという23歳のベルギー人DFレイン・ヴァンヘルデンは、「（日本は