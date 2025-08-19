ルフトハンザグループとフラポートは、フランクフルト空港にAIカメラソリューション「seer」を導入する。「seer」は、ルフトハンザグループのzeroGが開発する技術で、2023年から開発や試験を実施していた。2024年2月から5月にかけても特定の駐機場で試験運用し、現在は5か所に展開している。機体が到着した際の搭乗橋の取り付け、手荷物の積み込み、給油といったプロセスのすべてをカメラで記録し、最適化させる。データの透明性を