カタール航空は、Anker製の一部のモバイルバッテリーの機内持ち込みを禁止した。Ankerは、セルを製造するサプライヤーでの製造過程で不備があったことや、セル内部の部品で品質基準を満たさないものを使用していたとしてことから、複数のモバイルバッテリーでリコールを行っている。持ち込み禁止の対象となるのはリコール対象の、Anker Power Banks（A1642/A1647/A1652/A1681/A1689/A1257）とAnker PowerCore 10000 power bank。