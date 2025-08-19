ジャルカードは、ファミリーマートとの特約店契約を10月31日をもって終了する。JALカードショッピングマイル・プレミアムに加入している場合、100円の利用で2マイル積算していたが、11月以降は100円の利用で1マイルの積算となる。併せて、WAONマイル特約店、FamiPayギフト特典も同日をもって終了する。