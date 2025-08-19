お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（41）が18日放送のTBS系「ニューかまー」（月曜後11・56）に出演。ゲストの俳優・玉木宏（45）を見て「こうなりたいです」とコメントした。ゲストが興味のあるジャンルの「ニューかまー（ニューカマー）」を、MCのかまいたちとニューヨークが調査する番組。ゲストの玉木が登場すると、濱家は「こうなりたいです。もう無理なんは分かってますが」。嶋佐和也も「なりたかったな」と同調