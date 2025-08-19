「ロッキーズ４−３ドジャース」（１８日、デンバー）ドジャースが九回、サヨナラ負け。ナ・リーグ西地区最下位のロッキーズに今季初めて敗れ、連勝が３で止まった。３−３の九回に３番手のロブレスキが打たれた。大谷翔平投手は「１番・指名打者」で出場し、二回にチーム２点目の中前適時打を放つなど、４打数２安打１打点、１三振だった。大谷は初回に右前打。３試合連続安打で８月全１６試合連続出塁をマークした。二