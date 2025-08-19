ソフトバンクグループは、米インテル（Intel Corporation）へ20億ドル（約2956億円）出資すると発表した。 米国における先端技術、半導体イノベーションへの投資の強化策として実施される。 SBGから出資し、インテルの普通株式を取得する契約が締結された。1株あたり23ドルとなる。 赤字のインテルを巡っては、米トランプ政権が出資を検討するとの報道もある。ソフトバンクグループは、