他人の電子決済用のコードで不正に商品を購入する詐欺が全国的に確認されています。 【写真を見る】県内でも被害が確認され男2人逮捕...電子決済用コード不正使用の詐欺が全国的に確認警察が注意呼びかけ（山形） 県内でも被害が確認され、男２人が逮捕されました。警察はこうした詐欺に十分に注意するよう呼びかけています。 警察によりますと去年８月、山形市内の家電量販店で他人名義の電子決済サービス