ルビオ米国務長官＝７月８日、ホワイトハウス/Andrew Harnik/Getty Images（ＣＮＮ）米国務省は１８日、今年に入って失効させた学生ビザが６０００件を超えたと発表した。トランプ政権は違法行為を理由として一部の留学生に対する取り締まりを続けている。当局者によると、ビザ取り消しの理由は期限切れ後の滞在や違法行為などで、暴行や酒気帯び運転、窃盗、「テロ支援」が圧倒的多数を占める。取り消されたビザ６０００件のうち