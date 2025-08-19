「全国高校野球選手権・準々決勝、山梨学院１１−４京都国際」（１９日、甲子園球場）山梨学院が昨夏王者の京都国際を下し、初の４強進出を決めた。昨夏の優勝投手・西村を自慢の強力打線が攻略して、２試合連続２桁得点となる１１得点をマーク。２回戦の初戦から３試合で計３１得点を挙げ、２０２４年春からの低反発バット導入後、夏は２４年の神村学園が記録した５試合２８得点の大会最多得点を更新した。試合後、吉田洸