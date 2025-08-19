熱中症警戒アラートが発表されている県内では、 現在は14の地点で「真夏日」となっています。 19日午前10時の時点で、松浦市32.5℃、南島原市口之津で32.2℃。 長崎市でも31.3℃など、14か所で30℃以上の「真夏日」となっています。 18日夜から19日朝にかけては、10代～80代の男女9人が熱中症、または熱中症の疑いで病院に搬送されています。 県内はこのあとも日差しが強く、19日の最高気温は各地で33