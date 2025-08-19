『ロードハウス／孤独の街』（2024）ジェイク・ギレンホールと、『ボディガード』（1992）などで知られる往年の名優ケヴィン・コスナーが、Amazon MGM製作のドラマコメディ映画『Honeymoon with Harry（原題）』で共演することが明らかとなった。米が報じている。 2004年から20年以上も温められてきたという企画。バート・ベイカーの未発表小説を原作に、結婚式の2日前に婚約者を亡くした男