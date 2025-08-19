今日19日は、東北南部から九州にかけて、午前中からぐんぐん気温が上昇しており、すでに35℃以上になっている所が午前11時30分現在で30か所近くあります。猛暑日となる所は、このあとさらに増える見込みです。また、気温の上がる午後は大気の状態が不安定となるため、ゲリラ雷雨など天気の急変に注意が必要です。今日19日は東北南部〜九州で気温上昇中今日19日は、東北南部から九州は、日本の南の海上に中心をもつ高気圧に覆われて