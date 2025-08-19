◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝県岐阜商―横浜（１９日・甲子園）第３試合のスタメンが発表され、今春センバツ王者・横浜の先発は最速１５２キロを誇る２年生右腕・織田翔希が務めることになった。今大会、先発は３度目だ。県岐阜商は背番号２０のサウスポー・渡辺大雅（２年）が先発マウンドに立つ。両校のオーダーは下記の通り。【先攻・横浜】（二）奥村凌大（三）為永皓（中）阿部葉太（左）