著者・おおえもん(@ooe.mon)さんとその家族が、移住をするために、2年間住んだ東京の一軒家を、買値プラス330万円で売却するまでを描いたお話です。査定では買値マイナス150万円だったおおえもんさん家族の家は、買値プラス440万円の価格で売りに出されました。さっそく内見希望者が現れ、おおえもんさん夫婦は手ごたえを感じます。『新築を2年で売って移住した話』第9話をごらんください。 いい感じだと思われた初内見でしたが