J-WAVEで毎週月曜から木曜午後1時から放送中の番組『TALK TO NEIGHBORS』（25日〜28日放送）では、昨年デビュー20周年を迎えたSUPER EIGHTの安田章大が登場する。【画像】安田章大が出演するJ-WAVE『TALK TO NEIGHBORS』番組ロゴ番組は、ナビゲーターのクリス智子が“今、会いたい人・声を聞きたい人”を招き、30分にわたってじっくり語り合うトーク番組。今回の放送では、安田が約5年ぶりに発売する写真集『DOWN TO EARTH』