俳優・有村架純（32）の姉でタレントの有村藍里が18日、自身のインスタグラムを更新。ウェディングドレスのような純白のドレスを身にまとったショットを添え、35歳の誕生日を報告した。【写真】「いよいよウエディングかと…」純白のドレス姿を披露した有村藍里藍里は「35歳になりました。お祝いのメッセージありがとうございます 笑顔溢れる1年にします！」と感謝をつづり、笑顔がまぶしいドレス姿の写真をアップした。この