18日、裾野市の市道で、自転車が転倒する事故があり乗っていた17歳の女子高校生が意識不明の重体です。事故があったのは裾野市上ケ田の市道です。警察によりますと、18日午後1時ごろ「自転車の単独事故で中学生くらいの女性がケガをしている」などと 通行人から消防に通報がありました。この事故で、現場の近くに住む女子高校生（17）が病院に搬送されましたが意識不明の重体です。消防によりますと、高校生は搬送前、額と左足から