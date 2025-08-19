全国的に相次ぐクマの目撃や被害。19日県庁で野生鳥獣被害対策本部会議が開かれクマ対策について改めて確認しました。19日、県庁で開かれた野生鳥獣被害対策本部会議。7月までのツキノワグマの人里での目撃件数は510件と昨年度よりも減少していますが、人身被害は8件13人と増加傾向にあります。これらを受け県は人とクマの住み分けの徹底や9月からクマの出没情報収集アプリを導入し対策を強化するとしています。新田副知事「安全対