この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、サメ美(@asagamatakuru__)さんの投稿した、お子さんとのほっこりエピソードです。子どもたちが小さいうちは特に、純粋でかわいい言動に癒されますね。2歳の娘が欲しがった恐竜バスボールを「お風呂でしようね」と、サメ美さんは話していたそう。ところがいざ入ろうとすると娘さんは入浴拒否をし…？ 「これ、きょうりゅう でてくる？」と入