福島県会津若松市のパチンコ店で現金約2800万円が奪われ男2人が逮捕された事件で、県警は19日、建造物侵入と窃盗の疑いでこの店の従業員の男（23）を逮捕した。2人と共謀し、被害者を装って勤務先に招き入れたとみられる。