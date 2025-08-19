京都国際―山梨学院2回裏、山梨学院・横山に同点本塁打を浴びた京都国際・西村＝甲子園京都国際のエース西村は6回10安打9失点で最後の夏を終えた。連覇への道は途絶え「気持ちは切らさず投げ切れたが、自分の球が通用しなかった。相手が上だった」と潔く話した。1―0の二回、4番打者に「少しだけ甘く入った」という直球を左翼ポール際に運ばれる。さら3連打を浴び、失策もあって5失点。制球もやや不安定で、五回には四死球か